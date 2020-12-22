تشييع جنازة مدرب غزل المحلة السابق (صور)

شيع أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جنازة الكابتن محمد فايز، مدرب المحلة السابق، بعد وفاته داخل المستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ووصل الجثمان فى سيارة إسعاف لمنطقة منشية البكرى، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه فى الخلاء أمام المسجد الكبير، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم غزل المحلة فى فترة الثمانينات وعدد من المدربين، وتم دفن الجثمان بمقابر عائلته.