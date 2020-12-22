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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021.. ورابط تحميل الكتب الدراسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:05 م
الامتحانات
الامتحانات
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا حتى يتمكن الطلاب من معرفة المحذوف من المناهج الدراسية.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي مواعيد الامتحانات وأيام حضور الطلاب في المعاهد.

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع المناهج الدراسية ليتمكن الطلاب من معرفة الدروس التي سيتم وضعها في الامتحانات من الدروس المحذوفة، وذلك ضمن الخطة المماثلة التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي تتيح للطلاب حضور 3 أيام في الأسبوع فقط ومتابعة دروسهم إلكترونيًا عبر المنصات الإلكترونية لمختلف المراحل التعليمية من خلال هذا الرابط ( من هنا ) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والمخصصة لنشر كافة الخدمات التعليمية.

نظام حضور طلاب المعاهد الأزهرية 

وضع قطاع المعاهد الأزهرية خطة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المعاهد ذات الكثافة العالية يوزع فيها طلاب كل صف دراسي إلى مجموعتين إحداهما تدرس ثلاثة أيام والثانية الثلاثة أيام الآخر بحيث يعتمد التحصيل الدراسي على التعليم الالكتروني عبر القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية وقنوات اليوتيوب والتعليم المباشر في المعاهد من خلال المعلمين.

الكتب الدراسية في المعاهد الأزهرية

يستطيع طلاب بمختلف المراحل التعليمية وأولياء أمورهم تحميل الكتب الدراسية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) والمخصصة للشأن التعليمي كما يمكن أيضا متابعة توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021، من خلالها لاستذكار دروسهم ومراجعتها قبل بدء امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني بوقت كاف.

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