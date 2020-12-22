رئيس طاقم «السلام» يرحب بالوفد الأمريكي المتجه للمغرب (فيديو)

نشرت وسائل اعلامية إسرائيلية فيديو ترحيبي، بطاقم والوفد الموجود بطائرة السلام الإسرائيلية المتجهة إلي المغرب في رحلتها الأولى للرباط.وعرض الفيديو ترحيب بوعاز بيرده، رئيس طاقم الضيافة في طائرة السلام، الإسرائيلية المتجهة إلى المغرب بالمسافرين.وتحمل طائر السلام وفد أمريكي إسرائيلي برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وعلي رأس الوفد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، بينما على رأس الوفد الاسرائيلي مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.يشار إلى أن طائرة السلام هي أول طائرة إسرائيلية تتوجه بشكل رسمي من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، وسيوقع المغرب وإسرائيل على اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد وقطاعات أخرى.وشرعت الحكومة المغربية، بتعليمات الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.وهذه هي الزيارة الثانية في أقل من سنتين يجريها كوشنر إلى المغرب، ويترجم فيها الوفد الأمريكي الجهود التي قادتها إدارة ترامب لسنوات حسب كوشنر.