تنزانيا تعتمد على أعشابها الطبيعية: لن نستورد لقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة التنزانية، جيرالد تشامي، إنَّ بلاده لا تنوي استيراد أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.وأضاف تشامي- في مقابلة مع صحيفة "East African"- أن تنزانيا تعلق آمالها على الأبحاث الخاصة بالتوصل لعلاج لهذا الفيروس يكون مستخلصًا من "الأعشاب المحلية".ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم "إن النهج الذي تتبناه تنزانيا في التعامل مع قضية فيروس كورونا المستجد يتناقض مع النهج الذي يتبناه جيرانها في شرق إفريقيا، خاصة في ظل الزيادة الحديثة في حالات الإصابة بالفيروس"، مشيرة إلى أن تنزانيا توقفت عن الإعلان عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس.وكان الرئيس التنزاني جون ماجوفلي وصف معركة تنزانيا ضد فيروس كورونا بأنها بمثابة "حرب"، وكان من أوائل الرؤساء الأفارقة الذين سارعوا إلى اللجوء إلى العلاجات التقليدية لا سيما العلاج الذي أعلنت عنه مدغشقر على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأنه لا توجد أي دلائل تشير إلى فاعلية هذا العلاج العشبي.