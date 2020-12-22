بيسة.. تفاصيل أول زواج فى حياة صلاح ذو الفقار

كان صلاح ذو الفقار ضابطًا للشرطة حين رأى صديقة لأسرته تدعى نفيسة بهجت، أو "بيسة" كما يسمونها، ورأى فيها الزوجة التي سوف تسعده، بالرغم من أنها كانت تكبره بعدة أعوام، كما عرف أنها سبق لها الزواج وأنجبت أيضًا ابنتين.وحقق صلاح حلمه وتقدم للزواج من "بيسة"، وبالفعل نال رضاها ووافقت، وأنجبت له ابنته منى، وهي محامية قديرة والتي تزوجت من المحامي القدير علي الشلقاني.وأنجب صلاح ذو الفقار ابنه مراد بعد ذلك، وأطلق عليه اسم مراد نسبة لجده مراد ذو الفقار، وتخرج مراد في لكية الهندسة بعد ذلك، وكان مهندسا ناجحًا.وبعد سنوات من الزواج عرف أن المخرج حسين فوزي اكتشف شقيقه محمود ذو الفقار وقدمه للشاشة بطلًا أمام عزيزة أمير، أم السينما المصرية، وبعد اتجاه للتمثيل تزوج شقيقه محمود من عزيزة أمير، وحين توفت تزوج من مريم فخر الدين، وشقيقه الثاني ايضًا حين عمل بالفن وقدم فيلم أسير الظلام عام 1945 ونجاح الفيلم ترك سك الشرطة ليتفرغ للتمثيل، وأحب فاتن حمامة وتزوجها عام 1947، وفي ذلك الوقت كان صلاح مدرسا بكلية الشرطة، وفي عام 1953 كان عز الدين يخرج فيلم بعنوان "عيون سهرانة" بطله طالب شرطة، ويقع في حب ابنة الجيران ورأى عز مواصفات البطل في شقيقه، ووقف صلاح لأول مرة أمام الكاميرا وحصل على تصريح بالتمثيل فترك سلك الشرطة ليتفرغ للفن، وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.