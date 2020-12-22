رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بيسة.. تفاصيل أول زواج فى حياة صلاح ذو الفقار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:24 ص
صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار
ايهاب مصطفى
طباعة
كان صلاح ذو الفقار ضابطًا للشرطة حين رأى صديقة لأسرته تدعى نفيسة بهجت، أو "بيسة" كما يسمونها، ورأى فيها الزوجة التي سوف تسعده، بالرغم من أنها كانت تكبره بعدة أعوام، كما عرف أنها سبق لها الزواج وأنجبت أيضًا ابنتين.

وحقق صلاح حلمه وتقدم للزواج من "بيسة"، وبالفعل نال رضاها ووافقت، وأنجبت له ابنته منى، وهي محامية قديرة والتي تزوجت من المحامي القدير علي الشلقاني.

وأنجب صلاح ذو الفقار ابنه مراد بعد ذلك، وأطلق عليه اسم مراد نسبة لجده مراد ذو الفقار، وتخرج مراد في لكية الهندسة بعد ذلك، وكان مهندسا ناجحًا.

وبعد سنوات من الزواج عرف أن المخرج حسين فوزي اكتشف شقيقه محمود ذو الفقار وقدمه للشاشة بطلًا أمام عزيزة أمير، أم السينما المصرية، وبعد اتجاه للتمثيل تزوج شقيقه محمود من عزيزة أمير، وحين توفت تزوج من مريم فخر الدين، وشقيقه الثاني ايضًا حين عمل بالفن وقدم فيلم أسير الظلام عام 1945 ونجاح الفيلم ترك سك الشرطة ليتفرغ للتمثيل، وأحب فاتن حمامة وتزوجها عام 1947، وفي ذلك الوقت كان صلاح مدرسا بكلية الشرطة، وفي عام 1953 كان عز الدين يخرج فيلم بعنوان "عيون سهرانة" بطله طالب شرطة، ويقع في حب ابنة الجيران ورأى عز مواصفات البطل في شقيقه، ووقف صلاح لأول مرة أمام الكاميرا وحصل على تصريح بالتمثيل فترك سلك الشرطة ليتفرغ للفن، وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.

موضوعات متعلقة

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

الطب الشرعي عن «شهيد المرج»: الأطباء حاولوا إنعاش القلب فلم يستجب

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

الشرطة البرازيلية تحقق فى مزاعم بالعنصرية ضد لاعب فلامنجو

تشيلسى يفوز على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

بعثة منتخب لبنان للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل للقاهرة

أيام زمان

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

بيسة.. تفاصيل أول زواج فى حياة صلاح ذو الفقار

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة