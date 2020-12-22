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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:36 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 22-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت جلسة أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% خاسرًا 52.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5580.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرًا 50.770 نقطة ليصل إلى مستوى 6108.97 نقطة.

كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرًا 55.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4537.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.31% خاسرًا 63 نقطة ليصل إلى مستوى 4615.96 نقطة.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر وبنك الاستثمار العربي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.85، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.54، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 48.53، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 47.30.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك العربي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.78 جنيه وللبيع 48.41.

أسعار الدينار الكويتي

أما في البنك الأهلي الكويتي فاستقر سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 47.92، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.54، وفي وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك الإمارات دبي الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.14، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 47.64.

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