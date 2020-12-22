سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:36 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 22-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت جلسة أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% خاسرًا 52.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5580.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرًا 50.770 نقطة ليصل إلى مستوى 6108.97 نقطة.
كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرًا 55.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4537.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.31% خاسرًا 63 نقطة ليصل إلى مستوى 4615.96 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر وبنك الاستثمار العربي.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك العربي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.78 جنيه وللبيع 48.41.
عالميًا، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت جلسة أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% خاسرًا 52.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5580.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرًا 50.770 نقطة ليصل إلى مستوى 6108.97 نقطة.
كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرًا 55.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4537.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.31% خاسرًا 63 نقطة ليصل إلى مستوى 4615.96 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر وبنك الاستثمار العربي.
سعر الدينار الكويتي اليومتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.85، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.54، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 48.53، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 47.30.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك العربي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.78 جنيه وللبيع 48.41.