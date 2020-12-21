نائبة: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت القبة

نائبة: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت القبة
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:44 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنىطباعة
قالت سهير القاضي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن ملف التعليم والصحة سيكونا على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
أضافت سهير، في بيان الاثنين، أنها قامت بالفعل بزيارة الإدارة التعليمية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر؛ للوقوف على مشاكل المعلمين والتلاميذ على حد سواء للعمل عل حلها من خلال التواصل مع وزير التربية والتعليم.
وأشارت إلى أنها قامت بجولة داخل مستشفى العزل الصحي ضد فيروس كورونا بمدينة أولاد صقر، بصحبة نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، وتم تقديم الدعم اللازم لتوفير كافة احتياجات المرضى، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات التي تحتاجها المستشفيات بقري ومدينتي كفر صقر وأولاد صقر.
أضافت سهير، في بيان الاثنين، أنها قامت بالفعل بزيارة الإدارة التعليمية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر؛ للوقوف على مشاكل المعلمين والتلاميذ على حد سواء للعمل عل حلها من خلال التواصل مع وزير التربية والتعليم.
وأشارت إلى أنها قامت بجولة داخل مستشفى العزل الصحي ضد فيروس كورونا بمدينة أولاد صقر، بصحبة نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، وتم تقديم الدعم اللازم لتوفير كافة احتياجات المرضى، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات التي تحتاجها المستشفيات بقري ومدينتي كفر صقر وأولاد صقر.