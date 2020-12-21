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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتي تحت القبة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:44 م
سهير القاضي، عضو
سهير القاضي، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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قالت سهير القاضي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن ملف التعليم والصحة سيكونا على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

أضافت سهير، في بيان الاثنين، أنها قامت بالفعل بزيارة الإدارة التعليمية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر؛ للوقوف على مشاكل المعلمين والتلاميذ على حد سواء للعمل عل حلها من خلال التواصل مع وزير التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنها قامت بجولة داخل مستشفى العزل الصحي ضد فيروس كورونا بمدينة أولاد صقر، بصحبة نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، وتم تقديم الدعم اللازم لتوفير كافة احتياجات المرضى، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات التي تحتاجها المستشفيات بقري ومدينتي كفر صقر وأولاد صقر.

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