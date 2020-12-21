إصابة عبدالهادي القصبى بكورونا

أصيب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.وقال أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للقصبي، إنه شعر بآلام شديدة على إثرها أجرى مسحة لفيروس كورونا وتأكدت إيجابيتها، وقرر أن يخضع للعزل المنزلي وفقًا لبروتوكول العلاج.