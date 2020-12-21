تظاهرة حاشدة في الرقة رفضا للعدوان التركي على عين عيسى

خرجت تظاهرة حاشدة في محافظة الرقة، الإثنين، تنديدًا بالتصعيد التركي على مدينة عين عيسى من أجل السيطرة عليها ودعم المليشيات التابعة لأنقرة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن مظاهرة خرج فيها المئات في مدينة الرقة، رفضًا لانتهاكات القوات التركية والفصائل الموالية لها بحق أهالي مدينة عين عيسى شمالي الرقة، من قصف يومي يطال المنطقة، والتهديدات بشن عملية عسكرية.وتشن تركيا منذ بداية الشهر الحالي والمليشيات التابعة لها هجوما عنيفا على مدينة عيسى شمالي سوريا من أجل السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية.