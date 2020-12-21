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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تُعلق رحلات الطيران التجاري وتغلق المنافذ الحدودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:11 م
الكويت
الكويت
نيفين أشرف
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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي بالكويت والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الإثنين، عن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين، وحتى نهاية الجمعة الموافق 1 يناير المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

ويأتي القرار الأخير بعد أن أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد خرجت بالفعل عن السيطرة.

وفور تصريحات وزير الصحة البريطاني، شرع العديد من دول العالم في تعليق رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة، ومن بينها: فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، الدنمارك، الهند، بولندا، أيرلندا، فنلندا، النرويج، هونج كونج، روسيا، وسويسرا.

ومن الدول العربية، أعلنت كل من: الكويت، المملكة العربية السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، والأردن، حظر السفر من وإلى بريطانيا، وذلك للحد من تفشي السلالة الجديدة من الوباء سريعة الانتشار.

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