«ليفربول إيكو»: صلاح أسطورة الريدز ولن يرحل للريال

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن إدارة الريدز تريد استمرار محمد صلاح، وأن النادي سيوفر كل عوامل النجاح لمو، حتى لا يرحل إلى ريال مدريد وبرشلونة بعد تصريحاته الأخيرة.وكانت شبكة إخبارية إسبانية قد قالت أمس إن ريال مدريد قد يضم إليه صلاح مع انتهاء الموسم الجاري، وأن صلاح منفتح على قرار الانتقال للريال.وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح من اللاعبين المحبوبين في أنفيلد رود، بل إنه يعتبر من أساطير النادي الآن.