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حوادث

استعجال تقرير المعمل الكيماوي في ضبط كمية من الفودو بالسلام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة السلام باستعجال تقرير المعمل الكيماوي، حول كمية من مخدر الفودو ضبطتها الأجهزة الأمنية بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة أول السلام، يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالى – 2 هاتفي محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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