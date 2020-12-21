سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21-12-2020
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي استقراره كبيرًا في البنوك المصرية العاملة، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأثنين 21-12-2020
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 21-12-2020
البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
عرض بنك مصر سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وبينت المؤشرات اللحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
استقرت مستويات سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
كما بلغت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
فيما حقق سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: « 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 21-12-2020
البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
عرض بنك مصر سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وبينت المؤشرات اللحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
استقرت مستويات سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
كما بلغت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
فيما حقق سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: « 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.