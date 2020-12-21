سعر اليورو اليوم الإثنين 21-12-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 21-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محلياُ، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والمصرف العربي الدولي.تراجع سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك عودة بلغ سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.11، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.12، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.12، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.07.وفي بنك تنمية الصادرات استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.13، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.13، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي المصري للشارء 19.29 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.09، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.14.وفي بنك وفا التجاري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه بنك القاهرة ليسجل للشراء 19.94 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.14، أما في في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.09.