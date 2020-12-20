«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير

«فى الليل.. يحلى السمع»

«فنجان قهوة.. لزوم السلطنة»

«قبل مقابلة الحبيب»

«دندنة مع الصحاب»

«قعدة على البحر وقت الغروب»\

تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية مؤخرًا ما أدى لموجة حب لساحر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.وهناك عدد من الطقوس لسماع الكينج محمد منير والدخول الى عالم السحر والجمال، نرصدها في سياق السطور الآتية:يعتبر الليل من الأوقات المفضلة لسماع أغانى الكينج محمد منير، فكل ما عليك هو إضاءة خافتة وهدوء والاستمتاع بأغانيه.من المشروبات الهامة عند سماع الكينج محمد منير، هو "فنجان القهوة"، الأمر الذي يزيد من حالة الهدوء والاسترخاء.أغانى الكينج محمد منير، تزيد من هرومون السعادة، لذا ينصح قبل أو أثناء الذهاب لشريك الحياة سماعها، فهي تساعد على امتصاص التوتر والقلق.تعتبر "قعدة الصحاب" جو مثالى بـ"دندنة" أغانى منير، والإستمتاع بها، خاصة فى الرحلات البحرية، فهى تزيد من الألفة بين الأصدقاء.للبحر سحر خاص، ويمكن لسماع أغانى الكينج محمد منير أمام البحر أو النيل، أن يضيف الجمال لهذا السحر.