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رئيس التحرير التنفيذي
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«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:06 م
محمد منير
محمد منير
إسلام جمال
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تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية مؤخرًا ما أدى لموجة حب لساحر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك عدد من الطقوس لسماع الكينج محمد منير والدخول الى عالم السحر والجمال، نرصدها في سياق السطور الآتية:

«فى الليل.. يحلى السمع»
يعتبر الليل من الأوقات المفضلة لسماع أغانى الكينج محمد منير، فكل ما عليك هو إضاءة خافتة وهدوء والاستمتاع بأغانيه.

«فنجان قهوة.. لزوم السلطنة»
من المشروبات الهامة عند سماع الكينج محمد منير، هو "فنجان القهوة"، الأمر الذي يزيد من حالة الهدوء والاسترخاء.

«قبل مقابلة الحبيب»
أغانى الكينج محمد منير، تزيد من هرومون السعادة، لذا ينصح قبل أو أثناء الذهاب لشريك الحياة سماعها، فهي تساعد على امتصاص التوتر والقلق.

«دندنة مع الصحاب»
تعتبر "قعدة الصحاب" جو مثالى بـ"دندنة" أغانى منير، والإستمتاع بها، خاصة فى الرحلات البحرية، فهى تزيد من الألفة بين الأصدقاء.

«قعدة على البحر وقت الغروب»\
للبحر سحر خاص، ويمكن لسماع أغانى الكينج محمد منير أمام البحر أو النيل، أن يضيف الجمال لهذا السحر.
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير
«فى حب الكينج».. الوقت الأنسب لسماع محمد منير

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