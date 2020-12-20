داوود أوغلو: السلطات التركية تدير الأزمات بشكل خاطئ

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، اليوم الأحد، إن السلطات التركية تدير الأزمات بشكل خاطئ، لافتا إلى أنه في حال محاولة الرئيس رجب أردوغان أو غيره الضغط على مراكز الاقتراع سيتصدى هو بنفسه لذلك، ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه.وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق وفق تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأحد، أنه "يضع رأسه" في مقابل تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، فيما معناه أنه مستعد لتقديم حياته في سبيل منع أي تلاعب وتزوير.وحول ملف المعتقلين السياسيين، تساءل داود أوغلو، قائلًا: "هل يجب أن يتم الضغط الخارجي لكي تفرج تركيا عن المعتقلين مثل عثمان كافالا؟"، مستشهدا بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، والصحفي الألماني دنيز يوجال.كما انتقد داود أوغلو دعوات حزب الحركة القومية لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مشيرًا إلى أن الأخير مؤهل ليكون في البرلمان، وإغلاق الحزب خطأ جوهري.