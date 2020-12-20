اشتباكات بين مرتزقة تركيا في سوريا بسبب المسروقات

تجددت الاشبتاكات بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي يحتلونها، حيث أصيب عدد منهم جراء اشتباكات دارت بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلا عن مصادر أهلية، بأن اقتتالا دار منذ مساء أمس بين مرتزقة الاحتلال التركي بمختلف صنوف الأسلحة في مدينة رأس العين المحتلة، أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف الأطراف المسلحة.وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات دارت بين الأطراف بعد خلاف نشب بينها على المسروقات التي تمت سرقتها من ممتلكات الأهالي ومنازلهم.وتشهد مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين حالة من الاقتتال وحرب التصفية بين مختلف الفصائل الإرهابية، وتطفو خلافاتهم على السطح بين الحين والآخر، والتي تنشب على المسروقات والمعابر ومناطق النفوذ، وغالبا ما تتسبب الاشتباكات العنيفة التي تدور بينها بوقوع إصابات وشهداء في صفوف المدنيين.