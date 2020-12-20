خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

خطوات ملئ استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم



2-ثم يتم بعدها كتابة إسم الطالب كاملا في جميع الخانات الخاصة بكتابة اسم الطالب في الاستمارة.



3-بعدها يتم إرسال ثلاث صور شخصي ة للطالب تكون متشابهة مع بعضها بالإضافة لإستمارة تحمل اسم الطالب كاملا ويتم ختمها بخاتم الشعار.



4- ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة بالإضافة لختم الصور الاحتياطية.



5 إرسال صورتين واضحتين من شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب مع الاستمارة بعد اعتمادها وختمها صورة طبق الأصل".

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2020-2021: اللغة العربية والتربية الدينية، السبت الموافق 30 يناير والخط العربي والإملاء من 9 صباحا ل 11:30 صباحا - التربية الدينية من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا، العلوم يوم الأحد 31 يناير 2021، العلوم من 9 صباحا لـ 11 صباحا، مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الاثنين من 9 صباحا لـ 11 صباحا - التربية الفنية من 11:30 لـ 1:30 ظهرا.



ويوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة من 9 صباحا لـ 11 صباحا وعلوم الكمبيوتر 11:30 لـ 12:30 ظهرا، ثم اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا، ويختتم الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 4 فبراير 2021 من ٩ صباحا لـ 11 صباحا.

اقرأ أيضا موعد الامتحانات التجريبية للصف الثاني الثانوي 2021 5 إرسال صورتين واضحتين من شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب مع الاستمارة بعد اعتمادها وختمها صورة طبق الأصل".اللغة العربية والتربية الدينية، السبت الموافق 30 يناير والخط العربي والإملاء من 9 صباحا ل 11:30 صباحا - التربية الدينية من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا، العلوم يوم الأحد 31 يناير 2021، العلوم من 9 صباحا لـ 11 صباحا، مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الاثنين من 9 صباحا لـ 11 صباحا - التربية الفنية منلـظهرا.ويوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة من 9 صباحا لـ 11 صباحا وعلوم الكمبيوتر 11:30 لـ 12:30 ظهرا، ثم اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا، ويختتم الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 4 فبراير 2021 من ٩ صباحا لـ 11 صباحا.

يقدم موقع "الدستور" خطوات ملئ استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021، وتعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة للطلبة، وبعده يتجه الطالب لاختيار الدخول الثانوية العامة أو الثانوي التجاري والصناعي، وقد يرافق ذلك ضغط نفسي نابع من الطالب نفسه أو من قبل أهله، خاصة قبيل ملئ إستمارة الشهادة الإعدادية.وتيسيرًا على الطالب خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المساجد المنتشر في جميع أنحاء العالم، جعلت وزارة التربية والتعليم المصرية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا.وبدأ البت في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية منذ يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، ويستمر التسجيل لمدة عشرة أيام حتى يوم 26 ديسمبر.1-يتم التسجيل بالبريد المدرسي الرسمي الخاص بكل طالب من الموقع الرسمي للوزارة.