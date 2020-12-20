



موعد الامتحانات التجريبية للصف الثاني الثانوي 2021

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتربية والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، جدول الامتحانات التجريبية للصف الثاني الثانوي 2021 ، لتدريبهم على شكل الأسئلة وتجهيز الشبكات وقدرة تحملها قبل امتحان الفصل الدراسي الأول المقرر فى يناير المقبل وفقًا للخريطة الزمنية.



ويختتم اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي بمادتي التاريخ والكيمياء، دون رصد أى مشكلات حتى الآن من الشبكات او سيستم الامتحان، سواء للطلاب الذين يجرون الامتحان بالمدرسة أو المنزل.



ورغم أن الهدف من الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام هو اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، إلا أن الإقبال من الطلاب على الامتحان التجريبي فاق التوقعات.



وطالبت وزارة التربية والتعليم الفني، من طلاب الصفين الأول والثاني، بتسجيل الاستمارة الالكترونية لدخول الامتحانات سواء التجريبية او نصف العام الدراسي المقرر في يناير المقبل.



ووعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بإجراء امتحان تجريبي عقب العودة من إجازة منتصف العام الدارسي فى فبراير المقبل، لمعرفة الطلاب مستواهم عن طرييق تدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة.



يذكر أن هذا العام الدراسي، أول عام سيتم إجراء الامتحان الكتروني للصفوف الثلاث بالمرحلة الثانوية على أجهزة التابلت، كما انه سيتم اجراء التصحيح الكترونيا دون تدخل بشري.



اقرأ أيضا ويختتم اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي بمادتي التاريخ والكيمياء، دون رصد أى مشكلات حتى الآن من الشبكات او سيستم الامتحان، سواء للطلاب الذين يجرون الامتحان بالمدرسة أو المنزل.ورغم أن الهدف من الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام هو اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، إلا أن الإقبال من الطلاب على الامتحان التجريبي فاق التوقعات.وطالبت وزارة التربية والتعليم الفني، من طلاب الصفين الأول والثاني، بتسجيل الاستمارة الالكترونية لدخول الامتحانات سواء التجريبية او نصف العام الدراسي المقرر في يناير المقبل.ووعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بإجراء امتحان تجريبي عقب العودة من إجازة منتصف العام الدارسي فى فبراير المقبل، لمعرفة الطلاب مستواهم عن طرييق تدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة.يذكر أن هذا العام الدراسي، أول عام سيتم إجراء الامتحان الكتروني للصفوف الثلاث بالمرحلة الثانوية على أجهزة التابلت، كما انه سيتم اجراء التصحيح الكترونيا دون تدخل بشري.

ينتظر طلبة وطالبات الثانوية العامة، موعد الامتحانات التجريبية للصف الثاني الثانوي 2021 على أجهزة التابلت، أسوة بالصف الأول الثانوي، كما وعدهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.