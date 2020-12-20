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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية التسجيل لتقديم تدريبات ترقيات المعلمين 2021

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:16 م
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من قبل المعلمين حول  كيفية التسجيل لتقديم تدريبات ترقيات المعلمين 2021، بعد أن أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب دورات التدريب أول يناير المقبل بداية العام الميلادي الجديد، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، حيث يسعى المعلمين إلى الالتحاق بالتدريب وبقوة، وبالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا المستجدة إلا أن الأكاديمية فتحت باب التقديم.

 

كيفية التسجيل لتقديم تدريبات ترقيات المعلمين 2021

ويمكن للمعلمين الذين يرغبون في الالتحاق بالدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية المعلمين يستطيع التسجيل والدخول عبر الرابط الآتي: www.pat.edu.eg أ و http://emis.gov.eg، حيث يقوم المواطن بتحديد نوع المعلم، وإدخال اسمه،  ثم كتابة كلمة السر الخاصة به ورقم التسلسل ثم بعد ذلك الضغط على الدخول.

 

شروط التقديم للحصول على الدورات التدريبية

حددت أكاديمية المعلمين عددا من الشروط التي ينبغي توافرها في الذين يريدون الالتحاق بالتدريب وهي:

-  أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي من أي كلية من كليات التربية.

-  أن يجتاز المعلم برنامج التدريب الخاص بالأكاديمية.

-  لابد أن يتم تعيين المعلم من خلال قانون كادر المعلمين، أو أن يكون قد استوفى شروط كادر المعلمين.

-  أن يكون المعلم قام بتسوية الحالة الوظيفية له.

-  صورة من الرقم القومي للمعلم.


بينما قامت الأكاديمية باستثناء المعلمين شاغلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها المصابين بمرض مزمن يمنعهم من حضور التدريبات اللازمة للترقي، شريطة حصولهم على أوراق رسمية تؤكد ذلك وتقديمها.


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