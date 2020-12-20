مي عز الدين تتصدر تريند تويتر بعد نجاح مسلسل خيط حرير

أسباب نجاح مسلسل خيط حرير للفنانة مي عز الدين

وحققت النجمة مي عز الدين نجاحًا كبيرًا بعد عرض مسلسل خيط حرير على شبكة قنوات أون بسبب الأحداث السريعة والمتتالية في الأحداث بين الوقت الحالي ومشاهد الفلاش باك وكيف تغلبت على ظلمها وعادت للمواجهة من جديد مع عائلة حبيبها الأول الذي خدعها وظلمها، ومنذ الحلقة الأولى حظي المسلسل بمشاهدات عالية حتى الحلقات الأخيرة وحل العقدة واكتشاف الجاني وأسباب قضية القتل التي وقعت فيها.



ومن عوامل نجاح مسلسل خيط حرير الطاقم التمثيلي المحترف الذي اختاره المخرج إبراهيم فخر في بداية العمل، وتصوير العمل بأريحية كبيرة بعيدا عن التصوير تحت الضغط الرمضاني المعتاد، وكسبت مي عز الدين كثيرا بعرض مسلسلها بعيدا عن الزحام الرمضاني وكثرة الأعمال المعروضة واستطاعت تحقيق مشاهدات كبيرة للغاية ونالت إشادات واسعة جماهيرية ونقدية عبر المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي جعلتها في مقدمة أعمال الموسم الشتوي المعروض حاليا، كما أشاد الكثير بالسيناريو المحكم الذي كتبه المؤلف محمد سليمان عبد المالك بحرفية كبيرة وبناء درامي متماسك، كما وظف المخرج إبراهيم فخر عناصر العمل في السياق الدرامي بشكل مميز بالإضافة إلى الصورة الجيدة التي شاهدها الجمهور في إطار الديكور والتصوير.



أبطال وصناع مسلسل خيط حرير

وشارك في المسلسل الذي تعرض حلقته الأخيرة الليلة عدد كبير من النجوم منهم مي عز الدين وحازم سمير ومحمود عبد المغني وولاء الشريف وأحمد خليل وسوسن بدر ومي سليم وصفاء الطوخي وأحمد صيام ومحمد علي رزق وهنادي مهنى والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر، والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض العمل يوميا من السبت للأربعاء في تمام الثامنة على قناة On بينما يعرض مرتين في الإعادة ويعرض في العاشرة مساء يوميا على ON Drama ويعاد مرتين ايضا بعد البث الأول.

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تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر منشورات إشادة بالفنانة مي عز الدين و مسلسل خيط حرير الذي حقق رواجا كبيرا خلال الأيام الماضية التي عرض المسلسل فيها واصبحت تريند على تويتر مؤخرا.