أول رد من سميحة أيوب على «تمثال محمد صبحي».. هل هو أناني؟

تعرض الفنان محمد صبحي لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بعمل حفل بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، وكرم عددا كبيرا من نجوم الفن الذين شاركوا فى أعماله، وأهداهم التكريم عبارة عن تمثال يحمل اسمه وصورته.وتواصل "الدستور" مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي قالت: "حفل محمد صبحي شىء عظيم بصرف النظر عن تكريمه رغم أنني لم أتعاون معه في أعمال فنية، لكنه كرمني لقيمتي في مصر والوطن العربي، وما فعله محمد صبحي لم يحدث من قبل، لم يكرم أي فنان من قبل أصدقائه وتلاميذه الذي عملوا معه، ولم يطلب فلوس من أي حد وبيشتغل بمفرده دون مساعدات".وأضافت: "محمد صبحي يقدم ضحكة نظيفة، ومسيرة تحمل رسالة، وعمل شىء جميل، وتوثيق لمسيرته مع زملائه ومحبيه ننتقده، ونحن الآن من يفعل شىء جيد ننتقده ومن يفعل شىء سيئ ننتقده، فماذا نفعل؟، وأنا أعتز بمحمد صبحي وأحب يكون له صورة أو تمثال في بيتي، لأنه قدم فن برسالة وكوميديا نظيفة، هل يعجبكم ما يقدم في الساحة الآن ووما يحدث مع اللغة العربية؟".وأكدت سيدة المسرح العربي: "إن كل شخص له طريقته وأسلوبه، وأنا لم تأتيني فكرة مثلما فعل محمد صبحي، لكن هي فكرة حلوة ورسالة مفادها "افتكروني إحنا بنمشي من الدنيا"، الناس حاليًا يقومون بتأويل أي شىء جيد لسيئ، ما المشكلة في وضع اسمه وصورته فهو خدم الفن لمدة 60 عام ويريد أن نتذكره بعد رحيله، وهذا هو المعنى الجميل الذي وصلني، لم يصلني أنه أناني، وإن كان محمد صبحي لديه "إيجو" فهو لأنه محمد صبحي صاحب التاريخ الكبير وهذا حقه".