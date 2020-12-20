مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأحد 20-12-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

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مواقيت الصلاة في سوهاج

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح



الشروق 7:05 AM

صلاة الظُّهْر 12:08 PM

صلاة العَصر 2:53 PM

صلاة المَغرب 5:12 PM

صلاة العِشاء 6:36 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة صلاة الفجْر 4:59 AM

الشروق 6:29 AM

صلاة الظُّهْر 11:42 AM

صلاة العَصر 2:36 PM

صلاة المَغرب 4:55 PM

صلاة العِشاء 6:16 PM.

قد يهمك أيضا: مواقيت الصلاة اليوم في مصر 2020 فى محافظات مصر صلاة الفجْر 5:31 AMالشروق 7:05 AMصلاة الظُّهْر 12:08 PMصلاة العَصر 2:53 PMصلاة المَغرب 5:12 PMصلاة العِشاء 6:36 PMصلاة الفجْر 4:59 AMالشروق 6:29 AMصلاة الظُّهْر 11:42 AMصلاة العَصر 2:36 PMصلاة المَغرب 4:55 PMصلاة العِشاء 6:16 PM.

يبحث الكثير من المسلمين في جمهورية مصر العربية يوميًا عنفي مختلف المحافظات، ويأتي البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.الصلاة الفجْر 5:13 AMالشروق 6:46 AMالصلاة الظُّهْر 11:52 AMالصلاة العَصر 2:40 PMالصلاة المَغرب 4:59 PMالصلاة العِشاء 6:22 PMصلاة الفجْر 5:20 AMالشروق 6:54 AMصلاة الظُّهْر 11:58 AMصلاة العَصر 2:43 PMصلاة المَغرب 5:01 PMصلاة العِشاء 6:26 PMصلاة الفجْر 5:10 AMالشروق 6:43 AMصلاة الظُّهْر 11:48 AMصلاة العَصر 2:35 PMصلاة المَغرب 4:53 PMصلاة العِشاء 6:17 PMصلاة الفجْر 5:08 AMالشروق 6:40 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 2:35 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:17 PMصلاة الفجْر 4:58 AMالشروق 6:29 AMصلاة الظُّهْر 11:40 AMصلاة العَصر 2:33 PMصلاة المَغرب 4:52 PMصلاة العِشاء 6:13 PMصلاة الفجْر 5:34 AMالشروق 7:02 AMصلاة الظُّهْر 12:22 PMصلاة العَصر 3:21 PMصلاة المَغرب 5:41 PMصلاة العِشاء 7:00 PMصلاة الفجْر 5:02 AMالشروق 6:31 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 2:43 PMصلاة المَغرب 5:03 PMصلاة العِشاء 6:23 PMصلاة الفجْر 5:06 AMالشروق 6:36 AMصلاة الظُّهْر 11:50 AMصلاة العَصر 2:45 PMصلاة المَغرب 5:05 PMصلاة العِشاء 6:25 PM