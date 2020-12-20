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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأحد 20-12-2020 فى المحافظات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:52 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير من المسلمين في جمهورية مصر العربية يوميًا عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، ويأتي البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة

الصلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:46 AM
الصلاة الظُّهْر 11:52 AM
الصلاة العَصر 2:40 PM
الصلاة المَغرب 4:59 PM
الصلاة العِشاء 6:22 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 2:43 PM
صلاة المَغرب 5:01 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 

صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:43 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:53 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:58 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 7:02 AM
صلاة الظُّهْر 12:22 PM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 2:43 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:25 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 5:31 AM
الشروق 7:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:36 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM.

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