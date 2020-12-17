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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة الخميس 17-12-2020 فى محافظات مصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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ينتظر الكثير من المسلمين في جمهورية مصر العربية يوميًا عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 - 12 - 2020

ويأتي البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواعيد الصلاة اليوم

القاهرة والجيزة: "الفجْر 5:11 ص - الشروق 6:44 ص - الظُّهْر 11:51 ص- العَصر 2:39 م - المَغرب 4:57 م - العِشاء 6:20 م".

الإسكندرية: " الفجْر 5:18 ص - الشروق 6:52 ص - الظُّهْر 11:56 ص- العَصر 2:42 م- المَغرب 5:00 م - العِشاء 6:24 م".

الإسماعيلية: "الفجْر 5:08 ص - الشروق 6:41 ص - الظُّهْر 11:47 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:52 م - العِشاء 6:16 م".

السويس: "الفجْر 5:06 ص - الشروق 6:39 ص - الظُّهْر 11:46 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:52 م- العِشاء 6:15 م".

شرم الشيخ: "الفجْر 4:56 ص - الشروق 6:27 ص - الظُّهْر 11:39 ص - العَصر 2:31 م - المَغرب 4:50 م - العِشاء 6:12 م".

أسوان: "الفجْر 5:33 ص - الشروق 7:01 ص - الظُّهْر 12:20 م- العَصر 3:20 م- المَغرب 5:40 م- العِشاء 6:58 م".

الأقصر: " الفجْر 5:00 ص - الشروق 6:29 ص - الظُّهْر 11:45 ص - العَصر 2:42 م- المَغرب 5:02 م- العِشاء 6:21 م".

سوهاج: "الفجْر 5:05 ص - الشروق 6:35 ص - الظُّهْر 11:49 ص - العَصر 2:44 م- المَغرب 5:03 م- العِشاء 6:23 م".

مرسى مطروح: " الفجْر 5:29 ص - الشروق 7:03 ص - الظُّهْر 12:07 م- العَصر 2:52 م- المَغرب 5:10 م - العِشاء 6:35 م".

الغردقة: " الفجْر 4:57 ص - الشروق 6:28 ص - الظُّهْر 11:41 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:53 م- العِشاء 6:14 م".

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