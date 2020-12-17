مواقيت الصلاة الخميس 17-12-2020 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 - 12 - 2020

مواعيد الصلاة اليوم

ينتظر الكثير من المسلمين في جمهورية مصر العربية يوميًا عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات.ويأتي البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.القاهرة والجيزة: "الفجْر 5:11 ص - الشروق 6:44 ص - الظُّهْر 11:51 ص- العَصر 2:39 م - المَغرب 4:57 م - العِشاء 6:20 م".الإسكندرية: " الفجْر 5:18 ص - الشروق 6:52 ص - الظُّهْر 11:56 ص- العَصر 2:42 م- المَغرب 5:00 م - العِشاء 6:24 م".الإسماعيلية: "الفجْر 5:08 ص - الشروق 6:41 ص - الظُّهْر 11:47 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:52 م - العِشاء 6:16 م".السويس: "الفجْر 5:06 ص - الشروق 6:39 ص - الظُّهْر 11:46 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:52 م- العِشاء 6:15 م".شرم الشيخ: "الفجْر 4:56 ص - الشروق 6:27 ص - الظُّهْر 11:39 ص - العَصر 2:31 م - المَغرب 4:50 م - العِشاء 6:12 م".أسوان: "الفجْر 5:33 ص - الشروق 7:01 ص - الظُّهْر 12:20 م- العَصر 3:20 م- المَغرب 5:40 م- العِشاء 6:58 م".الأقصر: " الفجْر 5:00 ص - الشروق 6:29 ص - الظُّهْر 11:45 ص - العَصر 2:42 م- المَغرب 5:02 م- العِشاء 6:21 م".سوهاج: "الفجْر 5:05 ص - الشروق 6:35 ص - الظُّهْر 11:49 ص - العَصر 2:44 م- المَغرب 5:03 م- العِشاء 6:23 م".مرسى مطروح: " الفجْر 5:29 ص - الشروق 7:03 ص - الظُّهْر 12:07 م- العَصر 2:52 م- المَغرب 5:10 م - العِشاء 6:35 م".الغردقة: " الفجْر 4:57 ص - الشروق 6:28 ص - الظُّهْر 11:41 ص - العَصر 2:34 م- المَغرب 4:53 م- العِشاء 6:14 م".