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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل 5 إرهابيين في بابل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:40 م
جريدة الدستور
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل خمسة إرهابيين في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل.
وذكرت العمليات المشتركة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم السبت- أنه جرى أيضا اعتقال خمسة عناصر إرهابية في الطارمية شمالي بغداد.

وأوضحت أنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب، واصلت القوات الأمنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت قوات الحشد الشعبي من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش وقتل 5 إرهابيين، في حين ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على خمسة آخرين.

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