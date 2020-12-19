السعودية: تشكيل الحكومة الجديدة يدشن مرحلة مبشرة لليمنيين

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها في اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.وقال آل جابر- في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد.واعتبر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في وقت سابق اليوم، إعلان حكومة الكفاءات السياسية، بمثابة تتويج للجهود المبذولة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة المملكة العربية السعودية.وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد أعلن أمس عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وعلى رأسها معين عبدالملك.وحسب نص قرار جمهوري لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتي بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019.