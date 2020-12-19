بريطانيا: اكتشفنا سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، تنتشر بسهولة أكبر بكثير من السلالات المكتشفة حتى الآن.وأعلن جونسون خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.وتعهد جونسون بأن الحكومة لن تستمر في تخفيف القيود الخاصة بمكافحة كورونا خلال موسم الأعياد بسبب زيادة إصابات ووفيات كورونا.وأشار جونسون إلى أن لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود كورونا.وأوضح جونسون أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا، لكنها ستظل الأوسع انتشارا من السلالات المكتشفة.