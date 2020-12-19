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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الوفد»: نرفض أى وصاية أوروبية على مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:52 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، قائلًا: "إن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية".

وأضاف الهضيبي في تصريحات صحفية له، أن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه لا يجب استغلال مبدأ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول، منوهًا بأن هناك مبدأ آخر أهم ويجب ألا يتم التغافل عنه، وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها.

وأشار إلى أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان.

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