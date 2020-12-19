قرار جديد من «تعليم الجيزة» بشأن كورونا

قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الالتزام بالكتاب الدوري رقم 306 لسنة 2020 الصادر من مكتب السكرتير العام بمحافظة الجيزة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وجاءت التعليمات كالتالي:- تقسيم العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية التابعة لديوان المديرية الحضور للعمل بنسبة لاتقل عن 50٪ بالتناوب وبما لايخل بسير العمل.- التواجد اليومي بالعمل لكافة مديري العموم ومديري الإدارات.- العمل بهذا القرار من يوم الأحد 20-12-2020.