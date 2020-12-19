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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جديد من «تعليم الجيزة» بشأن كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:14 م
الجيزة
الجيزة
نورهان عبدالرحمن
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قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الالتزام بالكتاب الدوري رقم 306 لسنة 2020 الصادر من مكتب السكرتير العام بمحافظة الجيزة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت التعليمات كالتالي:
- تقسيم العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية التابعة لديوان المديرية الحضور للعمل بنسبة لاتقل عن 50٪ بالتناوب وبما لايخل بسير العمل.
- التواجد اليومي بالعمل لكافة مديري العموم ومديري الإدارات.
- العمل بهذا القرار من يوم الأحد 20-12-2020.

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