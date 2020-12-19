«شكري»: تحركات لكسر الجمود بشأن قضية فلسطين

أكد سامح شكري أن الاجتماع التشاوري الذي ضم وزراء خارجية الأردن وفللسطين بمبادرة مصرية تناول سبل كسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية.ولفت إلى أن الوزراء الثلاثة التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي تناول كل الأبعاد المختلفة وتأكيد الدعم الكامل لإطار التنسيق مع الأردن وفلسطين واستمرار التشاور والتنسيق على مستوى القيادات والوزارى والسعي لإيجاد المبادرات لتحقيق استئناف العملية التفاوضي، كما يأتي اللقاء اتصالا بلقاء الرئيس السيسي الأخير بالرئيس محمود عباس والاتصالات مع الملك عبدالله.وأوضح شكري أن هناك توافق في الرؤي بين الدول الثلاثة ونسعى لترجمته لخطوات عملية من خلال تنسيق التحركات في الأطر الدولية والإقليمية وفق مقررات الشرعية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية.أشار إلى أن كافة التحركات تأتي في إطار السعي لانفاذ حل الدولتين، وأعاد التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية والأطر الشرعية، لافتًا إلى أن تلك التحركات تأتي من خلال جهد مشترك التواصل مع الدول العربية على مستوى الرباعية والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والبناء لتوافق متكامل على كل الأصعدة.