رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري»: تحركات لكسر الجمود بشأن قضية فلسطين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:30 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت المحلي
طباعة
أكد سامح شكري أن الاجتماع التشاوري الذي ضم وزراء خارجية الأردن وفللسطين بمبادرة مصرية تناول سبل كسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الوزراء الثلاثة التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي تناول كل الأبعاد المختلفة وتأكيد الدعم الكامل لإطار التنسيق مع الأردن وفلسطين واستمرار التشاور والتنسيق على مستوى القيادات والوزارى والسعي لإيجاد المبادرات لتحقيق استئناف العملية التفاوضي، كما يأتي اللقاء اتصالا بلقاء الرئيس السيسي الأخير بالرئيس محمود عباس والاتصالات مع الملك عبدالله.

وأوضح شكري أن هناك توافق في الرؤي بين الدول الثلاثة ونسعى لترجمته لخطوات عملية من خلال تنسيق التحركات في الأطر الدولية والإقليمية وفق مقررات الشرعية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية.

أشار إلى أن كافة التحركات تأتي في إطار السعي لانفاذ حل الدولتين، وأعاد التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية والأطر الشرعية، لافتًا إلى أن تلك التحركات تأتي من خلال جهد مشترك التواصل مع الدول العربية على مستوى الرباعية والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والبناء لتوافق متكامل على كل الأصعدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

صندوق النقد الدولى يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

الصور

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

الأكثر قراءة

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود