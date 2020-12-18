بينها قرار جمهوري.. 6 إجراءات تنتظر مجلس النواب القادم

• استلام شهادة «الوطنية للانتخابات» تفيد بنجاح الفائزين.. واستخراج بطاقة العضوية من الأمانة العامة للمجلس

• صدور قرار جمهوري بتعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين

• قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد

• عقد جلسة افتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحلف اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين

• إمكانية تعديل اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح من هيئة المكتب او من خمسين عضوا

• إعلان خلو مقعدين النائبين المتوفيين وتصعيد العضو الاحتياطي بدلهما

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن الإجراءات المتبقية لتشكيل مجلس النواب الجديد بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج انتخابات المرحلتين وجولات الإعادة الخاصة بهما.وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن الناجحين طبقا لإعلان الهيئة الرسمي سيستلمون شهادة من الهيئة الوطنية تُفيد بنجاحهم في الانتخابات، وبعد ذلك يتواجدون في الأمانة العامة لمجلس النواب لاستخراج بطاقة العضوية.وأوضح إنه بعد ذلك يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين عددا من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين إذ أن قرار التعيين سلطة تقديرية سياسية للسيد رئيس الجمهورية، وليس بالضرورة أن يكون عدد المعينين 5%، بل أن عدد الـ5% هو الحد الأقصى فيمكن للرئيس أن يعين عددا أقل من الـ5% بشرط عدد من الضوابط وهي أن تتوافر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه، كما حظر تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريع وخسرها.ويتم التريث لانتظار صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في فصله التشريعي الثاني في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، فالدعوة يحدد فيها الزمان في اليوم والموعد المحددين، في تاريخا لاحق للتاسع من يناير 2021 وفقا للملائمات السياسية التي يقدرها سيادة الرئيسوتابع الفقيه الدستوري: ويتوافد الأعضاء جميعهم في اليوم الذي تم تحديده في قرار السيد رئيس الجمهورية ويتم عقد جلسة عامة برئاسة رئيس السن أي أكبر الأعضاء سنا يعاونه أصغر عضوين سنا، وتُفتح الدعوة بجدول أعمال محدد وهو دوما يكون بعبارات محددة وهي: «بسم الهب.. ثم بسم الشعب.. وتُتلى الآية الكريمة: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وبعد ذلك يُتلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.وبعدها يتم ذكر الاعتذارات إن كانت، ثم يبدأ في حلف اليمين الدستورية والتي تكون بالصيغة الواردة في الدستور دون تغييرا أو حذفا أو إضافة وهذه الصيغة التي نصت عليها المادة 104 من الدستور وذلك على النحو الآتي: «اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».وشدد على إنه أي تغيير في هذه الصيغة لا يعد العضو قد أدى اليمين الدستورية، ومن ثم ليس له أن يباشر عمله إلا بعد أداء اليمين بالصيغة المشار إليها، ويكون اداء اليمين عضوا عضوا حتى لو استغرق ذلك أكثر من جلسة وبعد ذلك يتم انتخاب رئيسا للمجلس، وفور إعلان نتيجة انتخاب الرئيس يصعد للمنصة ويتولى رئاسة الجلسة بدلا من رئيس السن ثم يتم انتخاب الوكيلين.وكشف عن إنه عند الافتتاح وفي هذه الجلسة يمكن في إطار السلطة التقديرية السياسية للسيد رئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة كما يجوز لسيادته في إطار السلطة التقديرية السياسية توجيه رسائل إلى المجلس، ثم ترفع الجلسة بعد ذلك ويتم تحديد موعد الجلسة التالية حينئذ يثار إلى ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صدرت بموجب القانون رقم 1 لـ2016.وفيما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس، أكد إنها نافذة طالما لم تُعدل وفي شانه الإجراءات المتطلبة لتعديل اللائحة الداخلية في هذه الحالة، يلزم أن يقدم اقتراح إما من هيئة المكتب أو من خمسين عضوا وحال الموافقة عليه يصدر التعديل بقانون ويلزم في التعديل أن يكون صريحا لا ضمنيا.وحول ما يتعلق بوفاة النائبين الفائزين بعضوية المجلس التي توفاهم الله.. أوضح صلاح فوزي، الإجراءات المتبعة في ذلك قائلا: سبق أنه قد انتقل لرحمه الله تعالى نائبين بعد إعلان فوزهما في الانتخابات، وهما النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، والدكتور جمال حجاج، ونظرا لأن صفة العضوية بالنسبة إليهما أو لغيرهما تكون قد اكتملت بإعلان نتيجة الانتخاب نظرا لأن الوفاة حدثت في تاريخا لاحقا لاكتسابهما صفة العضوية ففي هذه الحالة سيقوم مجلس النواب بتقديم هذين العضوية ثم يعلن خلو مقعديهما وحينئذ يثار إلى اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة بالنسبة للعضو المتوفي صاحب المقعد الفردي وتصعيد العضو الاحتياطي من ذات الصفة بالنسبة للعضو المتوفي الذي فاز بنظام القوائم.