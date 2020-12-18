كوريا الجنوبية توقّع على اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا

وقّعت كوريا الجنوبية رسميًا على اتفاقية تجارية شاملة مع إندونيسيا، اليوم الجمعة، ما يمهد الطريق أمام المصدرين المحليين للدخول بشكل أعمق في سوق جنوب شرق آسيا.وتسعى كوريا الجنوبية إلى إبرام صفقات منفصلة مع دول جنوب شرق آسيا رغم اتفاقية التجارة الحرة القائمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إذ تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية لسول مع الشركاء الآسيويين الناشئين، وتقليل اعتمادها الشديد على الصين والولايات المتحدة.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي سيونج يون- مو التقى نظيره الإندونيسي أجوس سوبارمانتو، للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ويتطلب الاتفاق الآن موافقة البرلمان، حسبما أرودت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وتعادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اتفاقية التجارة الحرة، ولكنها تركز على نطاق أوسع للتعاون الاقتصادي، كما تمنح الاتفاقية المصدرين المحليين وصولًا أوسع إلى إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من السكان في جنوب شرق آسيا.