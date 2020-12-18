سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020

في

بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.



بنك المصرف المتحد



كما حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي



عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



بنك عوده



جاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

