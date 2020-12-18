سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
منة سالمطباعة
استقر سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية اليوم الجمعة 18-12-2020، حسبما أفادت البنوك المصرية العاملة.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
بلغ سعر الريال فى البنك الأهلي المصري جاء عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وتداول سعر الريال في ثاني أكبر بنك حكومي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وجاء سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودي فس بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
فيما تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
جاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-12-2020البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال فى البنك الأهلي المصري جاء عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وتداول سعر الريال في ثاني أكبر بنك حكومي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وجاء سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودي فس بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
فيما تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
جاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.