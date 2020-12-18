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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365 للطلاب والمعلمين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
منصة office 365
منصة office 365
نعمات مدحت
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يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة خطوات تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365 للطلاب والمعلمين، حيث ما زالت تستمر عمليات البحث، حولها المنصات الإلكترونية، بالتزامن مع قرب امتحانات العام الدراسي الجديد 2020-2021.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقتها حتى يستطيع الطلاب والمعلمين إنشاء الحساب المدرسي الموحد، وتعد أول منصة تعليمية إلكترونية من نوعها في الوطن العربي.

خطوات تسجيل البريد الالكتروني الموحد علي منصة office 365 للطلاب والمعلمين

ويمكن لمن يريد إنشاء الحساب الإلكتروني الموحد، على منصة أوفيس من الطلاب والمعلمين الدخول على الرابط الآتي: office365.emis.gov.eg

-أن يقوم الشخص باختيار حساب الكتروني للطالب أو المعلم حسب المستعلم.

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

- بكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقما.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله. 

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.

منصات تعليمية إلكترونية

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، في ظل الظروف التي يمر لها العالم من جائحة كورونا المستجدة التي حصدت الكثير من الأرواح حول العالم، وتكبدت الخسائر الضخمة بسببها، اتجهت إلى التعليم الإلكتروني حيث قامت بإنشاء ما يزيد عن 10 منصات تعليمية إلكترونية، منها للتعليم الإلكتروني التعليم عن بعد، وأخرى خاصة بالامتحانات التجريبي، والبعض  الآخر خاص بالثانوية العامة.

وزارة التربية والتعليم قامت بتسهيل العملية التعليمية للطلاب وجعلت هناك حلقة تواصل بينهم وبين المعلمين لتلقى الدروس في سهولة، ولمتابعة أعمالهم السنوية خطوة بخطوة.


اقرأ ايضا:
للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg

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