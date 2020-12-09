للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg





للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg

ويستطيع الطلاب والمعلمين إنشاء الحساب الإلكتروني الموحد يستطيعون من خلاله الدخول على المنصات الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص لإنشاء حساب الايميل الموحد من خلال هذا الرابط ( من هنـــــــــــــا





اختيار حساب الكتروني للطالب





اختيار إنشاء بريد إلكتروني





كتابة الرقم القومي للطالب





ظهور كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب





الضغط على أيقونة Office .com





ستظهر كلمة Microsoft أكتب الحساب الذي تم تفعيله





الضغط على sign in





قم بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب





تعرف على رابط إنشاء حساب إلكتروني موحد للطالب

يستطيع طلاب بجميع المراحل التعليمية متابعة دروسهم و مناهجهم الدراسية عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لخدمة الطلاب باستخدام الحساب الإلكتروني الموحد الذي يتم إنشاؤه من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لاستمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على إضعاف المناعة في الجسم ويصاب الإنسان عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس.





أهمية حساب الايميل الموحد للطالب

قبل معرفة خطوات تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg يجب على الطلاب معرفة أن هذا الحساب ضروري لمتابعة دروسهم عبر المنصات الإلكتروني الخمس التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا.





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مع اقتراب موعد الامتحانات يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةليتمكنوا من متابعة دروسهم عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطالب .