تجديد حبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الفودو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائه ١٥ يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة أول السلام، يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تواجده بدائرة القسم.وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالى – 2 هاتفي محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.