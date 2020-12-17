تسريب لأعضاء «المحامين» بشأن الدمج.. واتهام «عاشور» بنشرها

ضجت صفحات المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتسريب صوتي لاجتماع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بهدف الترتيب لجمعيات الدمج المقررة في النقابات الفرعية بالقاهرة يوم السبت المقبل.ووفق التسريب المتادول، فإن أطراف التسريب هم فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، ومجدي سخي، وكيل النقابة، ومحمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة السابق والمرشح المحتمل على منصب نقيب محامي القاهرة بعد الدمج، وعمرو الخشاب، عضو مجلس محامين جنوب القاهرةوتضمن التسريب الإعداد لجممعيات الدمج المقررة في القاهرة ومحاولة حشد الدعم للتصويت بنعم على الدمج، بجانب مداخلة محمد عثمان، الذي حضر الاجتماع دون صفة حاليا ووجه تعليمات في عملية التنظيم وأيضا قال ألفاظ غير مقبولة بحق المحامين، ووجه اتهامات أيضا لعضو مجلس النقابة خالد أبو كراع.وأكد عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة جنوب القاهرة الفرعية، والذي جاء اسمه في التسريبات أيضا، في تعليقه على الانتشار، أن من سرب التسجيل الصوتي، هو سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، من خلال أتباعه، وذلك بهدف التأثير على جمعيات الدمج، حتى يحاول إفشالها.