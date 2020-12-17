بعد اختفائه.. العثور على جثة طفل غرق فى مصرف بالحوامدية

عثر أهالي الحوامدية على جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمصرف مياه، بعد اختفائه وبحث أفراد أسرته عنه لفترة.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل بمصرف مياه فى قرية تابعة لمدينة الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات، وأنه فارق الحياة غرقًا بمصرف المياه.أضافت التحريات أن الطفل عثر عليه بعد اختفائه وبحث أفراد أسرته عنه لفترة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.