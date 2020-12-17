أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التحفيز الأمريكى

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التحفيز الأمريكى
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
وكالاتطباعة
أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية، اليوم الخميس، إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.18% إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 1792.58 نقطة.
وساد الحذر بين بعض المتعاملين، إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.
وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد- 19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.
وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.
وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 6.61% وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23%.
وكان سهم داي- إيتشي سانكيو الأقل أداء، إذ هبط 4.4% وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23%.
وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05% بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58%.
ونزل سهم فوجي فيلم القابضة ثلاثة بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد- 19.
وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 166.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.18% إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 1792.58 نقطة.
وساد الحذر بين بعض المتعاملين، إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.
وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد- 19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.
وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.
وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 6.61% وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23%.
وكان سهم داي- إيتشي سانكيو الأقل أداء، إذ هبط 4.4% وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23%.
وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05% بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58%.
ونزل سهم فوجي فيلم القابضة ثلاثة بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد- 19.
وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 166.