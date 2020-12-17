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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التحفيز الأمريكى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية، اليوم الخميس، إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.18% إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 1792.58 نقطة.

وساد الحذر بين بعض المتعاملين، إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.

وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد- 19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.

وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 6.61% وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23%.

وكان سهم داي- إيتشي سانكيو الأقل أداء، إذ هبط 4.4% وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23%.

وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05% بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58%.

ونزل سهم فوجي فيلم القابضة ثلاثة بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد- 19.

وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 166.

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