الاقتصاد السعودي ينكمش 4.6% في الربع الثالث
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد السعودي بوتيرة أكثر تباطؤا في الربع الثالث، إذ خففت الحكومة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا، لكن القطاع النفطي المتضرر بفعل الجائحة واصل الضغط على الاقتصاد بوجه عام.
وكشفت البيانات أن الاقتصاد انكمش 4.6% في الربع الثالث، في تحسن طفيف من نزول بنسبة 7% في الربع السابق، لكن الاقتصاد سجل تراجعًا في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتواجه السعودية أسوأ تراجع اقتصادي في عقود بعد أن عرقلت جائحة كورونا الطلب العالمي على النفط، وألحقت تدابير لاحتواء الجائحة الضرر بقطاعات أخرى.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الثلاثاء إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 3.7% في العام الجاري، لكن على أن يعود إلى النمو 3.2% في العام القادم.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بشأن بيانات الربع الثالث، إن هذا النمو السلبي يرجع بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي 8.2%، وانخفاض القطاع غير النفطي 2.1 %.
وانكمش القطاع الخاص 3.1%، بينما نما القطاع الحكومي 0.5%، والقطاع الخاص محط التركيز الرئيسي في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وكشفت البيانات أن الاقتصاد انكمش 4.6% في الربع الثالث، في تحسن طفيف من نزول بنسبة 7% في الربع السابق، لكن الاقتصاد سجل تراجعًا في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتواجه السعودية أسوأ تراجع اقتصادي في عقود بعد أن عرقلت جائحة كورونا الطلب العالمي على النفط، وألحقت تدابير لاحتواء الجائحة الضرر بقطاعات أخرى.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الثلاثاء إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 3.7% في العام الجاري، لكن على أن يعود إلى النمو 3.2% في العام القادم.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بشأن بيانات الربع الثالث، إن هذا النمو السلبي يرجع بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي 8.2%، وانخفاض القطاع غير النفطي 2.1 %.
وانكمش القطاع الخاص 3.1%، بينما نما القطاع الحكومي 0.5%، والقطاع الخاص محط التركيز الرئيسي في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.