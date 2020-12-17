الاقتصاد السعودي ينكمش 4.6% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد السعودي بوتيرة أكثر تباطؤا في الربع الثالث، إذ خففت الحكومة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا، لكن القطاع النفطي المتضرر بفعل الجائحة واصل الضغط على الاقتصاد بوجه عام.وكشفت البيانات أن الاقتصاد انكمش 4.6% في الربع الثالث، في تحسن طفيف من نزول بنسبة 7% في الربع السابق، لكن الاقتصاد سجل تراجعًا في القطاعين النفطي وغير النفطي.وتواجه السعودية أسوأ تراجع اقتصادي في عقود بعد أن عرقلت جائحة كورونا الطلب العالمي على النفط، وألحقت تدابير لاحتواء الجائحة الضرر بقطاعات أخرى.وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الثلاثاء إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 3.7% في العام الجاري، لكن على أن يعود إلى النمو 3.2% في العام القادم.وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بشأن بيانات الربع الثالث، إن هذا النمو السلبي يرجع بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي 8.2%، وانخفاض القطاع غير النفطي 2.1 %.وانكمش القطاع الخاص 3.1%، بينما نما القطاع الحكومي 0.5%، والقطاع الخاص محط التركيز الرئيسي في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.