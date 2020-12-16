الاتحاد الأوروبي: جاهزون لدعم أي وساطة تهدف لمناخ حوار في بيلاروسيا

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد جاهز لدعم أي جهود وساطة ذات مصداقية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تهدف إلى خلق مناخ حوار حقيقي وطني شامل بين السلطة والمعارضة في بيلاروسيا.جاء ذلك خلال لقاء بوريل في بروكسل مع وفد من المعارضة في بيلاروسيا، ترأسه ممثلة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، حيث تم استعراض تطورات الوضع الحالي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وأشار المسئول الأوروبي إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الديمقراطية والحريات في بيلاروسيا، وقال: "نواصل الدعوة مع شركائنا الدوليين لإنهاء الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وكذلك مقاضاة المتورطين بانتهاكات".وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعمه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل أشهر في بيلاروسيا، للاحتجاج على انتخابات رئاسية وُصفت بأنها مزورة وقادت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لولاية إضافية.