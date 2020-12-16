نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، متمثلة في مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل نشاطا مكثفا خلال اليومين الماضيين، حيث أقيم عرض سينما للأطفال وعرض فيلم عن الوحدة الوطنية لأصدقاء المكتبة النموذجية.كما أقيمت ورشة رسم وتلوين لأطفال المكتبة.وشارك المركز في المائدة المستديرة التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة فنون الطفل حول "نشر وتسويق كتب الأطفال".