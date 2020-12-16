أصالة تحتفل بالشعب البحريني في اليوم الوطني

احتفلت الفنانة أصالة، باليوم الوطني للشعب البحريني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وقالت: "كلّ عام ووطني الحبيب بخير وتقدّم واستقرار وأمان دائم بحكمة قائد حكيم طيّب محبوب.. لي في وطني هذا أهل لمّ يزيدهم البعد إلّا اهتمامًا أكثر ومحبّة وأمان ينتشر منّ وطن صغير لكلّ أرجاء الأرض أينما كنّا.. حفظك الله وأهلك وقيادتك بحفظه ورعايته".ويذكر أن العيد الوطني للبحرين يوافق اليوم الأربعاء 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم إتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.