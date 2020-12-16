أمين البرلمان: استقبال النواب الجدد بداية 2021

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن اللجان الخاصة لاستقبال النواب الجدد، ستمارس عملها في استقبال الأعضاء مع بداية العام الجديد 2021.وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات له، أن الأمانة العامة في انتظار النتيجة النهائية المجمعة للمرحلتين معًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.وعلى جانب آخر، كشفت مصادر، أن الأمانة العامة تتلقى حاليًا، البيانات الخاصة بالنواب الجدد عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وأنها ستنتهي من جميع الإجراءات إلكترونيًا، بحيث لا يتبقى سوى استخراج وتسليم الكارنيهات الخاصة بالعضوية، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها للأعضاء مع بداية العام الجديد.