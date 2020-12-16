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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الإهانة» تدفع بائع «أدوات صنفرة» لـ« قتل شقيقن» في الشرابية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:53 م
جريدة الدستور
حسام التمساح _ محمد عيسي
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تواصل جريدة «الدستور»، نشر نص تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين، في اتهام مسجل خطر بقتل شقيقين بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وقال المتهم «ا.ع»، 59 سنة، بائع أدوات صنفرة، إنه على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهما، وإهانته وذويهما له، قرر إزهاق روحهما وبيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد سلاح أبيض اشتراه في يوم الواقعة، وتربص للمجني عليه الأول على أحد المقاهي حتى أبصره، وقام بمغافلة الأول مسددًا له عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحه.

كما تربض لأقارب المجني عليه لإزهاق روحهم، وبمجرد أن شاهد شقيقه يتقدم لمحل الواقعة سدد له طعنات متفرقة استقرت في صدره، ما نتج عنه إصابته وسدد لثانيهم طعنة استقرت في فخذه الأيسر والتي أدت إلى وفاته.

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