حبس المتهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس ٣ متهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابين، وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى السلام.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.