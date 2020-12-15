الأنبا يؤانس يترأس تسبحة كيهك بكنيسة مارجرجس أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك، بكنيسة القديس مارجرجس أسيوط.وشارك بالحضور في صلوات تسبحة كيهك عدد محدود من أقباط الكنيسة والكهنة والشمامسة، مع تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويختتم نيافته التسبحة بترأس صلوات القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، صباح غد الأربعاء.واقتصر الأنبا يؤانس حضوره بصلوات التسبحة، على كنائس إيبارشية أسيوط، على غير عادته السنوية، حيث يشارك سنويًا بتسبحة كيهك في كنائس القاهرة، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.