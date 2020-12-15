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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أونتاريو الكندية تسجل 2300 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:44 م
كورونا
كورونا
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سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، الثلاثاء، ما يقرب من 2300 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد- 19)، وهو أعلى رقم تم تسجيله بشكل يومي منذ بدء الجائحة.

وكشفت بيانات اليوم أيضا عن زيادات مقلقة في حالات دخول المستشفيات، ونتائج الاختبارات الإيجابية.. وتوفي عشرون آخرون من سكان أونتاريو بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة منذ شهر مارس إلى 3992 حالة.

من جانبها، قالت كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة الكندية إن الأمور تسير على الطريق الصحيح للموافقة على لقاح ثان لكوفيد- 19 قريبا جدا.

وتقول الدكتورة سوبريا شارما إن الأمور "تبدو إيجابية" بالنسبة للقاح من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، ولكن لا تزال هناك بعض مستندات التصنيع البارزة المطلوبة قبل اتخاذ القرار.

وأوضحت شارما أن المراجعات المستمرة للقاحين آخرين غير مؤكدة، حيث من المحتمل أن تحتاج شركة "أسترازينيكا" إلى مزيد من الدراسة قبل أن تتمكن هيئة الصحة الكندية من اتخاذ القرار، بينما لا تزال مراجعة مرشح لقاح شركة "جونسون آند جونسون" في المراحل المبكرة جدا.

ووافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح شركة "فايزر- بيونتيك" في التاسع من ديسمبر الجاري، وبدأت الجرعات الأولى في الوصول إلى كندا يوم الأحد الماضي.

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