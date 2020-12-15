الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية إرهابية في كركوك

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على مسئول خلية إرهابية في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو طلحة، المسؤول عن خلية إرهابية نشط عملها بين محافظتي كركوك ونينوى".وأوضحت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.