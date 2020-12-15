«باتمان» الشيخ زايد: «اشتريتها من أمريكا وانتظروا الرجل العنكبوت»

باتمان ساب مدينة جوثام وأخد شقة إيجار جديد فى الشيخ زايد 😂😂 pic.twitter.com/S7eRJymHh8 — M. Saber ☢ (@Mahmoud40298675) December 13, 2020

يبدو أن عام 2020 يأبى أن ينتهي إلا بعد أن يضيف إلى قائمة الغرائب والعجائب الخاصة به حدث جديد، وهو ظهور باتمان في شوارع الشيخ زايد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب يرتدي زي باتمان وسيارته.«الدستور» تواصلت مع الشاب باسم رؤوف صاحب السيارة، والذي قال إنه يهوى شخصية باتمان من سلسلة الأفلام الأجنبية، وهذه السيارة تباع أساسا في أمريكا وقمت بشرائها من عامين.وأضاف:"هذه السيارة دخلت في مجال السينما خارج مصر، وعندما اشتريتها استخدمها أيضا في تصوير بعض الأفلام والمسلسلات، وقمت بتركيب كاميرات داخلية وخارجية توضح لي كل شيء داخل وحول السيارة، تتميز بأنها 2400 سي سي وتشبه سيارات سوبر هيرو".وتابع رؤوف الذي رفض الافصاح عن هويته لأنه يحضر لمفاجأة:"في البداية كان الناس يتعجبون من شكل السيارة ويلتقطون الصور بجانبها، ولكن من اسبوعين اشتريت كل شيء يخص باتمان من باتمان ستور في دبي وبعدها وجدت الجميع يشير علىّ ويلتقط معي الصور بشكل أكبر قائلين:"باتمان اهو".و وحول الأمان الخاص بها قال:"لا أحد يستطيع سرقتها فأى شخص يدخل السيارة يأتي لي إنذار وتفتح الكاميرات وتقوم بتصوير الشخص الذي بداخل السيارة، وأردت أن يكون الأمر قانوني فقمت بوضع لوحات تجارية ومعي رخص وكل شيء حتى تنتهي إجراءاتها، وأنا أنوي الفترة المقبلة ان أزور الأيتام ومرضى السرطان بهذه السيارة وبنفس الملابس لكي يفرحوا ويلتقطوا الصور بداخلها"، مضيفا:"انتظروا الرجل العنكبوتي".